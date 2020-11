Macht sich in Syrien auf die Suche nach seiner totgeglaubten Schwester: Félix Moati in "Kampf um den Halbmond", Arte, 21.45 Uhr.

Foto: Sife Elamine

19.40 REPORTAGE

Re: Der weiße Tod in Europa – Die Rückkehr der Tuberkulose Die Behandlung von Tuberkulose dauert lange und ist kostspielig. In westlichen Ländern ist das kein Problem, in Osteuropa schon. Bis 20.15, Arte

20.15LANDKRIMI

Das letzte Problem (Ö 2019, Karl Markovics) Das Hotel Edelweiss in Vorarlberg ist eingeschneit, als ein Mord passiert. Aus den Reihen der Gäste wird ein Wiener Kommissar vorstellig, der sich mit seinem Assistenten Freitag an die Ermittlungen macht. Hauptdarsteller und Regisseur Karl Markovics stellt mit Autor Daniel Kehlmann Krimiklischees auf den Kopf. Mit Erfolg. Bis 21.45, 3sat

20.15 ACTION-THRILLER

Die Klapperschlange (Escape from New York, USA/GB 1981, John Carpenter) Das New York des Jahres 1997 ist in John Carpenters Action-Klassiker ein riesiges Gefängnis. Für den Ausbruch daraus zuständig: Kurt Russel in seiner Paraderolle als Snake Plissken. Bis 22.05, Tele 5

21.45 SERIE

Kampf um den Halbmond (1–3/8) (No Man’s Land, F/B/ISE 2020, Oded Ruskin) Der junge Ingenieur Antoine (Félix Moati) lebt erfolgreich in Paris. Als er in einer TV-Reportage über kurdische Kämpferinnen eine Frau sieht, die seine totgeglaubte Schwester sein könnte, macht er sich auf den Weg nach Syrien. Die frankoisraelische Serie mischt gekonnt Familien- und Kriegsdrama und erzielt Spannung mit dokumentarischen Mitteln. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind der Kampf gegen Amazon, wie Corona Kindern die Zukunft nimmt und wie ein Kunstdiebstahl verhindert werden konnte. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Wiens ehemaliger Bürgermeister Michael Häupl, Fußballlegende Herbert Prohaska, Schauspielerin Larissa Marolt und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.55 DOKUMENTATION

70 Jahre Jugendbewegung Ein Rückblick, der die Frage stellt: Was haben die Jugendkulturbewegungen von heute mit jenen der Vergangenheit gemeinsam? Bis 1.45, Arte