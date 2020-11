Jetzt geht alles ganz schnell. Gleich dreimal wurde in den vergangenen Wochen ein Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Corona vermeldet. Neben dem US-Konzern Moderna haben auch die Mainzer Biotechfirma Biontech und ihr US-Partner Pfizer sowie das britische Pharmaunternehmen Astra Zeneca verkündet, mit relevanten Arbeiten für den Start eines Zulassungsverfahrens fertig zu sein. Schon ab Ende Dezember und dann im Jänner könnten in Europa und auch in Österreich erste Menschen geimpft werden.

Aber wie sicher ist die neue Impfung, wie lange hält der Schutz, wer muss sich impfen lassen, damit Österreich tatsächlich in die Normalität zurückkehren kann – und wie funktioniert die Logistik? Darüber wollen wir in der aktuellen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren.

Mit dabei ist Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium. Ebenfalls zu Gast ist Ursula Wiedermann-Schmidt, die Immunologin ist Mitglied der ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Weiter dabei ist der Simulationsforscher Niki Popper, der analysiert, wie die Pandemie in Österreich voranschreitet und wie eine Impfung zum Game-Changer werden kann. Zu Gast ist auch Gallup-Österreich-Chefin Andrea Fronaschütz. Gallup hat aktuell erhoben, wie die Österreicherinnen und Österreicher die Corona-Impfung sehen.

Ihre Fragen an die Expertinnen

Wir wollen vor allem über Ihre offenen Fragen diskutieren. Posten Sie einfach hier im Forum, was Sie von den Expertinnen und Experten erfahren möchten, wir werden die Fragen stellen und die spannendsten Postings diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 25.11.2020)