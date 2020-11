Tagesüberblick Coronavirus

21.882 Postings

Faßmann: Schulen sollen ab 7. Dezember mit mehr Coronatests für Lehrer wieder öffnen – Lockdown passiert auch Hürde im Nationalrat

Österreich meldete am Sonntag 5.665 Neuinfektionen. Kurz kündigt Massentests wie in Slowakei am Ende des Lockdowns an. Am Montag ist der letzte Schultag mit normaler Präsenz in Österreich