Der Plan für Corona-Massentests in Österreich kam unverhofft, jetzt sind die Länder schon mitten in der Planung. Doch wie sinnvoll ist die Maßnahme?

Wien – Recht überraschend – auch für die Regierungskollegen – kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rasch nach dem Lockdown an, bald die gesamte österreichische Bevölkerung durchtesten zu wollen. Wie DER STANDARD herausfand, hatten sich Berater rund um Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kurz zuvor kritisch über diese Idee geäußert. Auch die Opposition ist nicht begeistert. Doch was spricht für Massentests, was dagegen? Ein Überblick.

Kanzler Sebastian Kurz will noch vor Weihnachten Corona-Massentests anbieten. Foto: REUTERS/Antonio Bronic