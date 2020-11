Wilfried Haslauer will Skifahren trotz Corona-Pandemie ermöglichen und hofft, dass auch deutsche Gäste nach Salzburg kommen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Für den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist die Frage, ob die Skigebiete in Österreich öffnen sollen, klar: Er garantiert sogar, dass Skiurlaub in Salzburg sicher sei. "Die Betriebe sind bestens gerüstet", meinte er am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal". Zudem habe es auch im Sommer kaum Infektionen bei Touristen gegeben. Auf deutsche Gäste müsse man zwar vorerst verzichten, Haslauer hoffe aber, dass sich die Sicht der deutschen Regierung auf Skiurlaub noch ändere. In Deutschland sehen Bund und Länder eine erhöhte Ansteckungsgefahr im Skiurlaub und wollen Skitourismus bis zum 10. Jänner unterbinden.

Jedenfalls ermöglichen wolle man allerdings das Weihnachtsfest, meint Haslauer – wenn auch in anderer, reduzierterer Form. Aus diesem Grund zieht man in Salzburg auch die Testungen vor: So sollen als positiv identifizierte Salzburger rechtzeitig zu Weihnachten aus der Quarantäne entlassen werden – auch die Vorbereitungen für das Fest soll ihnen so ermöglicht werden. Dennoch sei die Testung freilich nur eine Momentaufnahme, betonte Haslauer. Man könne schon zwei Tage danach positiv sein.

Haslauer erwartet, dass sich rund 300.000 Salzburger im Zuge der Massentests testen lassen. Organisieren wolle man dies strukturell wie bei Wahlen nach Wahlsprengeln. (brun, 26.11.2020)