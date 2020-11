Die Anteilnahme war groß. Wiener und Wienerinnen zündeten in den Tagen und Wochen tausende Kerzen am Anschlagsort an. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Der 2. November erschütterte Wien und die Welt. Vier Menschen wurde von einem Terroristen getötet, der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. In den Wochen danach wurden immer mehr Details bekannt. Doch zentrale Fragen sind immer noch offen.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag um 11.30 Uhr über neue Details informiert. Ermittlungsergebnisse sollen nahelegen, dass der Täter Opfer in religiösen Einrichtungen, etwa Kirchen, gesucht habe. Deshalb würden diese nun verstärkt geschützt, es herrsche also weiterhin eine erhöhte Gefährdungslage. Die Bundesregierung arbeite mit den Religionsgemeinschaften zusammen. "Wir werden uns nicht spalten lassen", so Innenminister Nehammer. Dem Terroristen sei es nicht gelungen, gläubige und nicht-gläubige Menschen gegeneinander auszuspielen.

Netzwerk des Täters

Zum bisherigen Ermittlungsstand: Man wusste relativ schnell, dass der Attentäter K. F. gut vernetzt war. So dürfte etwa ein Treffen mit amtsbekannten deutschen und schweizerischen Jihadisten der Anschlagsplanung gedient haben, denken Ermittler. In einer Haftanordnung heißt es, dass die Beschuldigten anlässlich der Treffen "die Tatausführung besprachen sowie Pläne zur Anschaffung der Tatmittel schmiedeten". Das wird von den Anwälten der Verurteilten klar dementiert.

Auch in Österreich dürfte es ein dichtes Netzwerk gegeben haben, zwölf Personen wurden noch in der Nacht des Anschlags verhaftet, ermittelt wird insgesamt gegen mindestens 20 Personen, davon einige einschlägig vorbestraft.

Woher die Waffe kam, ist unklar

Bekannt ist indes, welche Waffen der Täter benutzte – einen serbischen Kalaschnikow-Nachbau, eine Tokarew-Pistole und ein machetenähnliches Messer; außerdem trug er eine Sprengstoffgürtelattrappe –, nicht aber, woher er sie hatte. Der spätere Attentäter und ein weiterer nun Beschuldigter, A. F., fuhren im Sommer 2020 mit einem Auto, das auf A. F.s Mutter zugelassen war, in die Slowakei. Der Händler soll den Verkauf verweigert haben, dennoch heißt es in einem Bericht, der dem STANDARD vorliegt: "Es konnte auch noch nicht abgeklärt werden, ob F. tatsächlich Munition gekauft oder dies nur versucht hat."

Eine zentrale offene Frage ist nach wie vor, wie der Täter in die Innenstadt kam. Ein Uber-Fahrer will ihn chauffiert haben, die Polizei hält von dieser Spur allerdings nicht viel. Ein Beitragstäter, der ihn hingefahren hat, wird nach wie vor nicht ausgeschlossen, öffentliche Verkehrsmittel hingegen kommen nicht infrage.

Versäumnisse der Behörden

Klar ist auch: Es kam zu einigen gröberen Ermittlungspannen. Die Behörden haben den Täter gekannt und wichtige Warnsignale übersehen. So dürften etwa nach dem versuchten Munitionskauf zwar weitere Schritte vorbereitet worden sein – weil ein anderes Verfahren (wohl die Operation "Luxor") jedoch recht aufwendig war, wurden die vorbereiteten Schritte aber nicht durchgeführt.

Eine Untersuchungskommission wurde eingerichtet, die diese Vorgänge beleuchten soll. Nicht ermittelt werde in dem Zusammenhang wegen des Verdachts auf fahrlässige oder vorsätzliche Gemeingefährdung, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. (elas, fsc, 26.11.2020)