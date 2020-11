Momentan gibt es noch einmal einige mehr davon – Gesetze und Regeln, an die sich Menschen weltweit halten sollten, um der Pandemie Einhalt zu gebieten. Wo man nur hinschaut und hinhört, wird man mit Vorschriften bedacht. Doch auch vor Corona – und das schon jahrhundertelang – begleiteten den Menschen von Geburt an unzählige Regeln, die das Zusammenleben ermöglichen und strukturieren sollen. Dabei gibt es länderübergreifende Gesetzmäßigkeiten oder auch solche, die von Land zu Land oder Region zu Region unterschiedlich sind. Doch was wäre eigentlich, wenn es keinerlei Reglementierung des Zusammenlebens mehr gäbe?

Justitia ist das Symbol für Gerechtigkeit und Rechtspflege. Foto: audioundwerbung Getty Images/iStockphoto

Wäre eine Welt ohne Gesetze denn überhaupt möglich?

Würden Moral und Ethik das Zusammenleben aufrechterhalten? Wäre die Menschheit im positiven Sinne freier? Oder würde innerhalb kürzester Zeit ein unsagbares Chaos ausbrechen? Diskutieren Sie, wie eine Welt ohne Gesetze aussehen würde! (mawa, 30.11.2020)