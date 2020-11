Nintendo lockt bis zum 3. Dezember mit Angeboten.

Foto: Nintendo

Gaming wird zunehmend digitaler. Rund die Hälfte aller Spiele werden mittlerweile nicht mehr auf Disk/Cartridge gekauft. Die drei großen Konsolenhersteller feiern das in diesen Tagen mit stark reduzierten Preisen in ihren Online-Stores. Nur die PS5 und die Xbox Series X wird man wohl auch hier vergeblich suchen, da sie aktuell immer noch ausverkauft sind.

Nintendo Cyber Deals

"Cyber Deals" nennt Nintendo die kommenden Tage im Nintendo Online-Shop, den man auf der Nintendo Switch findet oder auch via Browser (nicht Bowser!) ansteuern kann. Beginnend mit 26. November (15 Uhr) bis einschließlich 3. Dezember (23:59 Uhr) gibt es Spiele wie "The Legend of Zelda: Link’s Awakening" oder "Fire Emblem: Three Houses" statt um rund 60 Euro um rund 40 Euro, Rabatt-Champion ist "Dragon Ball FighterZ", das um satte 84% reduziert ist. Weitere spannende Spiele im Sale: "Dark Souls Remastered", "Civilization VI" und "The Wonderful 101: Remastered".

Bis 30. November darf man auf Angebots-Jagd gehen. Foto: Sony Playstation

Playstation Black Friday

Wer seine PS+ Mitgliedschaft verlängern will oder muss, der sollte das wohl jetzt tun. 25% gibt es auf die Jahresmitgliedschaft, immerhin 20% auf ein drei Monate dauerndes Abo. Attraktiv sind vor allem Angebote zu brandaktuellen Spielen wie "Watch Dogs Legion" (45,49 statt 69,99 Euro), "Marvel Avengers" (34,99 statt 69,99 Euro) und "NBA 2K21" (34,99 statt 69,99 Euro). Auch Dauerbrenner wie "GTA V", "Red Dead Redemption 2" und "Battlefield V" kann man sich jetzt vergünstigt holen. Nicht ganz so stark reduziert, aber trotzdem klare Empfehlungen sind Spiele wie "Mafia: Devinitive Edition", "The Last of Us Part II" oder "Marvel Spider-Man". Der Black Friday läuft für Playstation-Besitzer bis 30. November.



Xbox holen sich ihren Pass

Auch im Xbox Store findet man diverse Games in Angebot, darunter die aktuellsten EA-Sporttitel, also z.B. "FIFA 21" oder "Madden NFL 21". Am Ende des Tages sollte man aber ohnehin über einen Game Pass nachdenken, der dieser Tage bei fast allen Online-Händlern ebenfalls um ein paar Euro günstiger zu haben ist.

Bei Media Markt geht die Aktion bis 30. November. Foto: Media Markt

Steam Sale

Eigentlich gibt es keinen Tag, an dem kein Steam-Sale ist. Vielleicht heißt es deshalb aktuell "Herbstaktion" und läuft ab 25. November bis 1. Dezember. Prominente Vertreter sind derzeit "Iron Harvest" (39,99 statt 49,99 Euro), "Kingdom Come Deliverance" (14,99 statt 29,99 Euro) und "Jedi Fallen Order" (23,99 statt 59,99 Euro). Manche Franchises werden ebenfalls mit Rabatten beworben. Skurillstes Beispiel ist vielleicht die "Call-of-Duty"-Collection, die es dank einem Nachlass von 10% um satte 984,65 Euro gibt. Fairerweise sei erwähnt, dass darin 40 Spiele enthalten sind.



Die Angebote fließen

Der größte Online-Händler Amazon bewirbt Games ebenfalls sehr stark. Am Black Friday bekommt man etwa "FIFA 21" um 38,99 Euro für Playstation und Xbox, "The Witcher 3" wird um 39,99 Euro für die Nintendo Switch angeboten. Um auch einen österreichischen Händler zu erwähnen, sei hier das Angebot von Media Markt erwähnt, die im Vergleich "FIFA 21" um 43,99 Euro für Playstation und Xbox anbieten. Als Black Friday Angebot wird zudem die Nintendo Switch angepriesen, die um 309 Euro angeboten wird. Das sind etwa 20 Euro weniger als derzeit beim internationalen Platzhirschen.

Wenn man physische Disks zuhause haben will, ist der Weg zum Online-Händler unumgänglich, ansonsten fährt man digital dieser Tage im Schnitt günstiger. (aam, 26.11.2020)