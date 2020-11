Derzeit führt Bernhard Düttmann die Holding, er war im September für die Dauer von weiteren zwölf Monaten zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt worden. Foto: apa

Die deutsche MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat einen Nachfolger für den scheidenden Aufsichtsratschef Jürgen Fitschen gefunden. Der ehemalige Telekom-Finanzchef Thomas Dannenfeldt solle den Ceconomy-Anteilseignern bei der Hauptversammlung am 17. Februar 2021 als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden und nach einer Wahl an die Spitze des Kontrollgremiums rücken, teilte Ceconomy am Donnerstag mit.

Fitschen, der auch Co-Chef der Deutschen Bank war, leitet den Ceconomy-Aufsichtsrat seit der Abspaltung vom Handelskonzern Metro im Jahr 2017. Damals war der Mutterkonzern der größten europäischen Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn mit großen Zielen in die Unabhängigkeit von Metro gestartet. Statt eines Kursfeuerwerks folgten aber Chefwechsel und Gewinnwarnungen.

Coronakrise lasten auf Holding

Derzeit führt Bernhard Düttmann die Holding, er war im September für die Dauer von weiteren zwölf Monaten zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt worden. Die Suche nach einem neuen Vorstandschef laufe weiter, hatte Ceconomy erklärt. Die Folgen der Coronakrise lasten auf der Düsseldorfer Holding, die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn hatten sich zuletzt aber durch ein wachsendes Online-Geschäft besser geschlagen als erwartet. (APA/Reuters, 26.11.2020)