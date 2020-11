In dieser Galerie: 2 Bilder Platin bei den IAB WebAds gibt es für "Twice the Nice 2.0" von Erste Bank und Sparkasse mit den Agenturen Jung von Matt/Donau und Wavemaker. Foto: Jung von Matt/Donau Gold gab es für Tunnel23 für die "Best Display & Mobile Ad" für den STANDARD. Foto: Tunnel23

Wien – Die Kampagne "Twice the Nice 2.0" von Erste Bank und Sparkasse mit den Agenturen Jung von Matt/Donau und Wavemaker ist der große Sieger diesjährigen Werbepreise des Digitalwerbeverband IAB. Sie geht bei der Vergabe des WebAD in der Sonderkategorie "Best in Show" als Sieger hervor und heimst den einzigen Platin-Award ein, wie der IAB am Donnerstag bekanntgab.



"Bei ‚Twice the Nice 2.0‘ wurde die sonst schwer zu aktivierende junge Zielgruppe außerordentlich gut über mehrere Kanäle zur Offline-Conversion, der Kontoeröffnung, gebracht. Nicht nur optisch und inhaltlich großartig, auch das Resultat spricht für die herausragende Marketingleistung", heißt es in der Jurybegründung.

Zwei Mal Gold für Tunnel23

Insgesamt wurden zur 18. Auflage des IAB WebAD 188 Arbeiten eingereicht, von denen es 87 auf die Shortlist schafften. Für 26 gibt es Bronze und Silber, für 13 Gold. Gleich zwei Gold-Awards gehen an Tunnel23 in den Kategorien "Best Display & Mobile Ad" für den STANDARD und "Best Website, App & eCommerce" für den World Wildlife Fund.

Als digitale Zukunftshoffnungen werden Sabrina Riedmair (Mediabrothers) und Cosma Handl (Mindshare) ausgezeichnet. Handl überzeugte die Jury mit einer Insta-Story, in der sie Arbeitsalltag, Kampagnenbeispiele und KPIs vorstellt. Riedmair gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag, gewonnene Pitches, die härtesten Social-Media-Videos für ihre Kunden und zeigt, wie sie kreative Ideen auf den digitalen Boden bringt. (red, 26.11.2020)