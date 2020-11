Ein dreieinhalb Meter hoher Metallquader wurde in einer abgelegenen Gegend im US-Bundesstaat Utah gefunden. Die Behörden stehen vor einem Rätsel

Ein Werk von Aliens, Filmfans oder Land-Art-Künstlern? Foto: AFP / HANDOUT

Was ist denn das? Ist das Kunst? Eine Hinweistafel? Oder gar ein Werk Außerirdischer? Ein am Mittwoch vergangener Woche mitten in der Wüste des US-Bundesstaats Utah entdeckter Metallquader gibt den Behörden noch immer Rätsel auf. Eine Gruppe von Biologen hatten das dreieinhalb Meter hohe, aus Edelstahl bestehende Objekt von ihrem Hubschraubers aus vor roten Felswänden gesichtet, als sie gerade dabei waren, Schafe zu zählen. Herkunft und Besitzer konnten bisher nicht geklärt werden.



Erste Gerüchte wie die, dass der Quader von Fans des Stanley-Kubrick-Filmklassikers 2001: A Space Odyssey als Zitat des dort auftauchenden Monolithen aufgestellt wurde oder es sich um ein Kunstwerk des Land-Art-Pioniers John McCracken handelt, bestätigten sich nicht. McCracken hatte zwar Jahre in der abgelegenen Gegend gewohnt und dort wie auch andere Künstler Arbeiten aufgestellt. Die Galerie David Zwirner, die seinen Nachlass verwaltet, dementiert allerdings die Theorie, dass dies eine Werk McCrackens sei.



Also suchen die US-Behörden weiter nach Informationen zu dem rätselhaften Wüstenquader. Sie gaben zudem an, dass die Installation von Kunstwerken oder anderen Gegenständen auf staatlich verwalteten Grundstücken illegal sei. "Ganz gleich, von welchem Planeten Sie kommen", ergänzte die Behörde ironisch. Der genaue Standort wurde nicht bekannt gegeben, damit ihn niemand aufsucht und dann in der Wüste verlorengeht. (Katharina Rustler, 26.11.2020)