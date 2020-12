Foto: Activision

Willkommen im kalten Krieg Anfang der 1980er-Jahre. Im neuesten Teil der bekannten Shooter-Serie erleben Sie an der Seite von CIA-Agent Russell Adler und seinem Team zahlreiche spektakuläre Missionen in Vietnam, Ostberlin oder der Türkei. Ob Singleplayer oder Multiplayer, das Feuerwerk im Spiel wird Ihnen bestimmt in Erinnerung bleiben.

Jetzt miträtseln und "Call of Duty: Black Ops Cold War" gewinnen

Wenn Sie Lust auf den neuen Teil der Action-Serie haben, spielen Sie das Quiz und machen am Ende bei der Verlosung für 3 x 1 "Call of Duty: Black Ops Cold War" für die Playstation 4 oder 5 mit.