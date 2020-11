Fußballikone Diego Maradona ist tot. Wieso der Argentinier so verehrt wird und welche Spuren er in der Sportwelt hinterlässt

In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires zollen Fans Maradona Tribut. Foto: AFP/ALEJANDRO PAGNI

Fußballlegende Diego Maradona ist tot. Der argentinische Ausnahmespieler hatte langjährige gesundheitliche Probleme und starb im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt. Doch sein Tod zeigt, dass zumindest der Mythos um sein Talent, seine Vorbildwirkung und auch seine vielen Kontroversen nicht umzubringen ist. Was dieses so hochverehrte Ballwunder Maradona auszeichnete, wie er mit der "Hand Gottes" nach den Sternen griff und abstürzte und was von ihm bleiben wird, erzählt uns Philip Bauer vom STANDARD. (red, 26.11.2020)

