Die Messgeräte sollen in Klassen aufs Lüften hinweisen und so das Infektionsrisiko der Kinder senken

Vor Jakob Estermann liegen bunte Plastikteile auf dem Tisch verteilt. Pink, grün, orange oder schwarz sind die Gehäuse, die für Estermanns Projekt mit dem 3D-Drucker seiner Schule produziert wurden. Der 15-Jährige bastelt in einem Klassenzimmer der HTL Ottakring an CO2-Ampeln.

In seinen Hygieneempfehlungen für Schulen rät das Bildungsministerium, regelmäßig die Klassenzimmer zu lüften, um das Ansteckungsrisiko mit Sars-CoV-2 zu verringern. Wie oft man tatsächlich lüften soll, ist jedoch nicht immer offensichtlich. In den Unterrichtsräumen sollte die Kohlenstoffdioxid-Konzentration "im Mittel höchstens 1.000 ppm (0,1 Vol-%) betragen", konkretisierte es der Arbeitskreis Innenraumluft des Umweltministeriums in seinem Positionspapier zur Lüftung von Schul- und Unterrichtsräumen.

Bei hoher Personenbelegung können "Lüftungsampeln, welche die CO2-Konzentration anzeigen, als grober Anhaltspunkt für eine gute oder schlechte Lüftungssituation dienen", heißt es in dem Papier. Und: Diese können "auch bei kleineren Kindern gut in den Unterricht integriert werden". Nur ist eine Frage unbeantwortet: Wie kommen Schulen an so eine CO2-Ampel?

Günstig sind diese nicht: Billige Varianten findet man ab 70 Euro, die Preise steigen bis über 400 Euro.

Große bauen für die Kleinen

Die Volksschule Brüßlgasse trat Anfang des Schuljahrs an die HTL Ottakring mit der Bitte heran, die Schule möge ihnen für die Klassenzimmer doch die Raumluftgüteampeln bauen, erzählt Herbert Sasshofer, Abteilungsvorstand für Informationstechnologie an der HTL. Die ersten Geräte sind fertig, weitere sind im Werden.

300 Stunden habe er in den Prototyp gesteckt, sagt Estermann. Nun brauche er drei bis fünf Stunden, um ein Gerät zusammenzuschrauben – sobald alle Teile bereitliegen. Denn das Gehäuse muss erst gedruckt werden, da vergeht viel Zeit: Estermann stehen die 3D-Drucker der Schule zur Verfügung, die brauchen aber etwa 15 Stunden, um eine Box zu drucken. Die Sensoren, die die Luft messen, werden bestellt, sie machen den größten Kostenpunkt aus. 50 bis 60 Euro kostet eine Ampel der HTL.

In die Massenproduktion will man mit den Corona-Ampeln vorerst nicht gehen. Nach der Brüßlgasse soll vorerst Schluss sein. (Oona Kroisleitner, 21.1.2021)