Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: "Insomnia. Nachtgedanken" Von Ivo Andrić. Übersetzt von Michael Martens, gelesen von Detlev Eckstein. Bis 11.25, Ö1

14.05 JAZZ-EVENT

In Concert: Duke Ellington, Miles Davis und Co. Neben heimsichen Formationen wie der ORF-Big-Band gastierten am 3. November 1973 internationale Größen des Jazz von Sarah Vaughan bis zum Duke Ellington Orchestra und dem Miles Davis Septet in der Wiener Stadthalle. Bis 15.30, Ö1

23.03 ZEIT-TON

Wien Modern: Das Duo-Projekt Hedda Die Geigerin Sophia Goidinger-Koch und der Gitarrist Klaus Haidl mit ihrem neuen Projekt Hedda. Bis 0.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 27.11.2020)