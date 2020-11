Norbert Oberhauser springt für den Moderator ein, der sich in Quarantäne befindet

Wurde positiv auf Covid-19 getestet und kann das "Dancing Stars"-Finale am Freitag nicht moderieren: Klaus Eberhartinger. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Wegen eines positiven Corona-Tests kann Klaus Eberhartinger am Freitag das "Dancing Stars"-Finale nicht moderieren. Stattdessen springt kurzfristig Norbert Oberhauser für die Show um 20.15 Uhr in ORF 1 ein. Aufgrund der strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des Präventionskonzepts bestehe kein Infektionsrisiko bei "Dancing Stars", teilte der ORF am Donnerstag mit.

Eberhartinger, der seit Freitag keinen physischen Kontakt zu seinen "Dancing Stars"-Kolleginnen und -Kollegen hatte, weise keine Symptome auf und befinde sich in Quarantäne. Eberhartinger konnte am Mittwoch nicht bei der "Licht ins Dunkel"-Gala teilnehmen. Er war zwar zuvor mittels Schnelltest negativ getestet worden, erhielt aber kurz vor Sendungsbeginn ein positives Testergebnis eines am Vormittag durchgeführten PCR-Tests und wurde umgehend abgesondert.

Wegen einer Covid-19-Infektion fällt bei "Dancing Stars" auch Jurorin Karina Sarkissova aus. Für sie springt die Opernballchoreografin und ehemalige "Dancing Stars"-Profitänzerin Maria Santner ein. (red, 26.11.2020)