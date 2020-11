Wurde positiv auf Covid-19 getestet und kann das "Dancing Stars"-Finale am Freitag nicht moderieren: Klaus Eberhartinger. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Wegen eines positiven Corona-Tests kann Klaus Eberhartinger am Freitag das "Dancing Stars"-Finale nicht moderieren. Stattdessen springt kurzfristig Norbert Oberhauser für die Show um 20.15 Uhr in ORF 1 ein. Aufgrund der strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des Präventionskonzepts bestehe kein Infektionsrisiko bei "Dancing Stars", teilte der ORF am Donnerstag mit.

Update: Neuer Test negativ Am Freitag gab der ORF bekannt: Klaus Eberhartinger sei mittlerweile bei PCR- und Antigen-Kontrolltests negativ getestet worden. Er wird die ORF-Tanzshow am heutigen Freitagabend trotzdem nicht moderieren, da das Sicherheitskonzept vorsehe, dass auch nur ein positives PCR-Testergebnis bedeute, dass man die Show verlassen muss. "Leider besteht auch bei PCR-Tests ein kleines Risiko, dass sie ein falsches positives Ergebnis bringen. Es schaut bei mir danach aus, dass genau das passiert ist. Seit dem positiven Testergebnis hatte ich einen negativen PCR- und drei negative Antigen-Tests. Außerdem geht es mir hervorragend und ich habe keinerlei Symptome", wurde Eberhartinger in der Aussendung zitiert. Er stehe nach wie vor "zu 100 Prozent hinter umfangreichen Tests und möchte auch in keiner Weise deren Sinnhaftigkeit infrage stellen", betonte er.

Eberhartinger, der seit Freitag keinen physischen Kontakt zu seinen "Dancing Stars"-Kolleginnen und -Kollegen hatte, weise keine Symptome auf und befinde sich in Quarantäne. Eberhartinger konnte am Mittwoch nicht bei der "Licht ins Dunkel"-Gala teilnehmen. Er war zwar zuvor mittels Schnelltest negativ getestet worden, erhielt aber kurz vor Sendungsbeginn ein positives Testergebnis eines am Vormittag durchgeführten PCR-Tests und wurde umgehend abgesondert.

Wegen einer Covid-19-Infektion fällt bei "Dancing Stars" auch Jurorin Karina Sarkissova aus. Für sie springt die Opernballchoreografin und ehemalige "Dancing Stars"-Profitänzerin Maria Santner ein. (red, 26.11.2020)