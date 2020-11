Klaus Eberhartinger weist keine Symptome auf und befindet sich in Quarantäne. Statt ihm wird nun ORF-Moderator Norbert Oberhauser das Finale mit Kristina Inhof moderieren

Ex-EAV-Frontmann und Dancing-Stars-Moderator Klaus Eberhatinger hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Einen Tag vor dem Finale von "Dancing Stars" gibt es einen weiteren Ausfall bei der ORF-Show: Nach Jurorin Karina Sarkissova, die bereits in der letzten Sendung durch Maria Santner ersetzt wurde, hat sich jetzt auch Moderator Klaus Eberhartinger mit dem Coronavirus infiziert. An seiner statt wird nun Ex-Teilnehmer und "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser gemeinsam mit Kristina Inhof durch den Abend führen.

"Aufgrund der strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des Präventionskonzepts besteht kein Infektionsrisiko bei 'Dancing Stars'", zeigte sich der ORF am Donnerstag in einer Aussendung zuversichtlich. Eberhartinger weise keine Symptome auf und befinde sich in Quarantäne. (APA, red, 26.11.2020)