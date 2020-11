Der Puck schlug dreimal im Linzer Tor ein. Foto: imago/Peter Schatz

Bozen – Die Black Wings aus Linz haben in der ICE-Eishockeyliga die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen kassiert. Das Tabellenschlusslicht unterlag am Donnerstag in Bozen dem HCB Südtirol mit 0:3. Die Südtiroler schoben sich mit dem vierten Erfolg nacheinander auf Rang drei vor. (APA, 26.11.2020)

Mittwoch – 9. ICE-Runde

HCB Südtirol – Black Wings 1992 3:0 (1:0,1:0,1:0)