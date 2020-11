Würde man das Spiel gegen Midtjylland in Dänemark bestreiten, müsste das Team von Liverpool nach der Rückkehr nach England in Quarantäne gehen

Jürgen Klopp kehrt zumindest für einen Fußballabend nach Dortmund zurück. Foto: imago images/Action Plus/David Blunsden

Liverpool/Dortmund – Liverpool wird das Fußball-Champions-League-Spiel gegen Midtjylland am 9. Dezember in Dortmund bestreiten. Die Verlegung an die ehemalige Wirkungsstätte von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde am Donnerstag bekannt. Hintergrund ist eine Regelung, wonach man in Großbritannien für 14 Tage in Quarantäne muss, nachdem man aus Dänemark eingereist ist. Das gilt auch für Briten.

Unter der Auflage, dem Hygienekonzept in Dortmund zu folgen, stimmte die Stadt dem Wunsch der UEFA und des Clubs zu. "Es ist zutreffend, dass Dortmund für den 9.12. als Austragungsort ausgewählt wurde. Das Spiel soll ohne Publikumsbeteiligung ausgetragen werden", bestätigte ein Sprecher der Stadt Dortmund. Klopp war beim BVB zwischen 2008 und 2015 als Trainer tätig. (APA, dpa, 26.11.2020)