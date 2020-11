So günstig waren die Airpods Pro noch nie.

Foto: Apple

Was mussten sich die kabellosen Airpods bei ihrer Markteinführung 2016 für ein Meme-Festival gefallen lassen. Mittlerweile haben jedoch speziell Apple-User die Vorteile der kleinen Kopfhörer erkannt, die in ihrem Aufbewahrungscase geladen werden und sich sehr unkompliziert mit iPhone und Co. koppeln lassen. Eine Hürde für den Kauf der mittlerweile sehr erfolgreichen Kopfhörer blieb jedoch bis zuletzt – der Preis. Auch, weil mittlerweile viele andere Anbieter wie Samsung oder Huawei den Market ebenfalls für sich entdeckt haben. Der diesjährige Black Friday scheint die besagte Hürde jedoch umzuwerfen.

Übersicht bewahren



Die Zeit, in denen Apple nur eine Version ihrer Airpods im Sortiment hatte, sind lange vorbei. Im offiziellen Apple Store findet man aktuell die Airpods Pro um 279 Euro, die Airpods mit kabellosem Ladecase um 229 Euro und die Airpods mit kabelgebundenem Ladecase um 179 Euro. Apple gibt derzeit beim Kauf der Kopfhörer zwar eine 25 Euro Geschenkkarte dazu, diese muss aber ebenfalls im Store eingelöst werden.

Deshalb lohnt sich aktuell der Blick auf Plattformen wie Geizhals, die zum Beispiel für die kabelgebundenen Airpods als günstigstes Angebot Amazon anführen, wo man bereits ab 112,93 Euro fündig wird. Mediamarkt ist etwa mit 129 Euro gelistet. Noch immer eine 50 Euro Ersparnis im Vergleich zum regulären Preis.

Die Airpods Pro, die über Noise Cancelling verfügen, findet man bei Cyberport zu attraktiven 194,95 Euro. Das sind rund 85 Euro weniger als vor dem Black Friday.

Aufgepasst

Wichtig beim Kauf der regulären Airpods ist es darauf zu achten, dass es sich um Kopfhörer der zweiten Generation handelt. Das ist die derzeit aktuelle.

Gerüchten zufolge arbeitet Apple derzeit an seinen ersten Overear-Kopfhörern, die 2021 erscheinen könnten. Ob es dazu auch eine neue Generation des Inear-Angebots gibt, ist noch unklar, aber nicht ganz ausgeschlossen. (red, 27.11.2020)