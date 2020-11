Labour-Politiker Drakeford pocht auf Rechte der Regionen, Schottlands Erste Ministerin Sturgeon will 2021 neues Unabhängigkeitsreferendum

Mark Drakeford kritisiert Boris Johnson. Er sei eine Gefahr für den Zusammenhalt des Landes. Foto: AFP

Der walisische Regierungschef Mark Drakeford hat den britischen Premierminister Boris Johnson als Gefahr für den Zusammenhalt des Landes kritisiert. "Der Premierminister ist derjenige, der am meisten zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs beiträgt", sagte Drakeford der Deutschen Presse-Agentur. Die Haltung von Johnsons konservativer Regierung zu starken Landesparlamenten in Wales, Schottland und Nordirland sei "feindlich und unterminierend", so Drakeford weiter.

Der britische Premierminister Johnson hatte jüngst vor allem mit Blick auf die schottische Unabhängigkeitsbewegung gesagt, die Verlagerung wichtiger Rechte auf die Landesparlamente – die vor gut 20 Jahren eingeführte "Devolution" (Dezentralisierung) – sei ein "Unglück" und der "größte Fehler" von Ex-Premier Tony Blair (1997–2007) gewesen. Kritiker werfen Johnson vor, er wolle die Corona-Krise nutzen, um den Griff der Zentralregierung in London auf die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland wieder zu stärken. Der größte Landesteil England hat kein separates Parlament.

Neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland

Beim britischen Brexit-Referendum 2016 hatte eine knappe Mehrheit der Waliser für den Austritt aus der EU gestimmt. Drakeford betonte, dass die Regierung in Cardiff damals zum Verbleib in der Gemeinschaft geraten habe. "Und nichts, was ich seitdem erlebt habe, lässt mich glauben, dass das ein schlechter Rat war", sagte der Politiker der oppositionellen Labour Party.

Drakeford betonte, dass es in Wales im Gegensatz zu Schottland keine nennenswerten Unabhängigkeitsbestrebungen gebe. Dort will die Erste Ministerin, Nicola Sturgeon, bereits 2021 ein neues Unabhängigkeitsreferendum abhalten, wie die "New York Times" berichtet. (APA, red, 27.11.2020)