Der Prozess rund um Ex-Finanzminister Grasser und die Causa Buwog dauerte 168 Verhandlungstage. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien/Linz – Die lang erwartete Urteilsverkündung im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und 14 weitere Angeklagte steht nun bald bevor. Das Urteil rund um Korruptionsverdacht bei der Bundeswohnungsprivatisierung ("Strafsache Buwog") erfolgt am kommenden Freitag, 4. Dezember, ab 10:30 Uhr. Das kündigte das Landesgericht für Strafsachen Wien am heutigen Freitag an. Die Verhandlung findet im Großen Schwurgerichtssaal statt.

Mitte Oktober schloss Richterin Marion Hohenecker die Hauptverhandlung im Grasser-Prozess nach 168 Prozesstagen. Ursprünglich war geplant gewesen, dass an einem Freitag im November oder am ersten Freitag im Dezember die beiden Berufsrichter und zwei Schöffen das Urteil fällen sollen.

Die Verkündung musste wegen des coronabedingten Lockdowns dann aber verschoben werden. Ursprünglich war sie am 20.11.2020 "unverbindlich angedacht", hatte das Landesgericht für Strafsachen Wien mitgeteilt. (APA, red, 27.11.2020)