Gerade ist Mittagspause auf den Baustellen im Sonnwendviertel. Die Arbeiter kommen mit Jause aus den Supermärkten oder stehen am eigens für sie angefahrenen Imbissstand, an dem heute Cevapcici mit Pommes und Pepsi das Tagesangebot sind. Es ist kalt, um die null Grad, dennoch herrscht hier geschäftiges Treiben, und die Arbeiten laufen auf Hochtouren.

Auf neun Bauplätzen wird laut Gebietsbetreuung aktuell noch gebaut. Los geht der Rundgang direkt am Hauptbahnhof Ost, wo eingeschlossen von den Bahngleisen und der Karl-Popper-Straße das Hotel Prizotel mit 294 Zimmern entsteht, das 2022 eröffnen soll. Am selben Bauplatz wird auch am The Metropolitan gebaut – einem 19-stöckigen Wohnhochhaus mit rund 370 Mietwohnungen. Swiss Town Consult entwickelt und errichtet das Gebäude für die Art-Invest Real Estate, der Einzug ist für Dezember 2021 geplant.

Das "Cape 10 – Haus der Zukunft und sozialen Innovation" soll im neuen Jahr fertig werden. Foto: Redl

Ein paar Schritte weiter, auf der anderen Seite der Alfred-Adler-Straße, liegt auch schon die nächste Baustelle. Hier wird am "Cape 10 – Haus der Zukunft und sozialen Innovation" gebaut, einem Sozial- und Gesundheitszentrum vor allem für benachteiligte Menschen, insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche. Auf den rund 5.000 Quadratmetern Nutzfläche sind in Kooperation mit der Vinzenz-Gruppe etwa ein Beratungs- und ein ehrenamtliches Facharztzentrum sowie ein Tageszentrum für wohnungslose Frauen von Obdach Wien geplant. Die Arbeiten am Gebäude sind weit fortgeschritten, für das erste Quartal 2021 ist die Fertigstellung geplant.

Auf vier nebeneinander liegenden Bauplätzen entstehen die Projekte Romulus, Allegra Tosca und Leben am Helmut-Zilk-Park. Foto: Redl

Entlang der Bloch-Bauer-Promenade geht es weiter Richtung Südosten, bis der Emilie-Flöge-Weg kreuzt und man plötzlich mittendrin steht in der Großbaustelle. Rundherum wird hier gewerkelt. Zahlreiche Kräne, Betonmischer, Bagger und hunderte Bauarbeiter sind unterwegs. Auf vier direkt nebeneinanderliegenden Bauplätzen wird gebaut.

Mit Romulus und Allegro Tosca entstehen hier zwei Projekte der Vindoma Real Estate mit insgesamt rund 100 Mietwohnungen. Die Fertigstellung beider Projekte ist für Dezember 2021 geplant. Auf einem dazwischen und einem dahinter liegenden Bauplatz errichtet die Moser Wohnbau das Projekt Leben am Helmut-Zilk-Park. 180 freifinanzierte Eigentumswohnungen sind hier untergebracht, die bereits alle verkauft sind. Die voraussichtliche Fertigstellung des Projekts wird im Frühjahr 2021 erfolgen.

Im Vordergrund ist der letzte leere Bauplatz zu sehen, der aktuell als Parkplatz genutzt wird. Hier wird das WoGen Quartiershaus entstehen. Foto: Redl

Auf der gegenüberliegenden Seite der Großbaustelle prangt aktuell noch ein großes Loch in Form einer tiefen Baugrube, die derzeit als Parkplatz, zur Lagerung von Baumaterial und scheinbar teilweise auch als Mülldeponie verwendet wird. Dahinter liegt die graue, trostlose Fassade des Parkhauses über der Hofer-Filiale. Doch diese unansehnliche Aussicht wird bald Geschichte sein. Denn auf dem letzten freien Bauplatz ist das Quartiershaus des Bauträgers WoGen geplant. Es ist das einzige Projekt im Sonnwendviertel, das sich offiziell noch in der Planungs- und noch nicht in der Bauphase befindet. Aber nicht mehr lange, wie Robert Korab vom Generalplaner Raum & Kommunikation bestätigt: Die Vergabe dürfte in den nächsten zwei Wochen stattfinden, sagt er. Der Baustart wird daher im neuen Jahr erfolgen, und die Fertigstellung ist für Herbst 2022 geplant.

Baustart für das WoGen Quartiershaus soll zu Beginn des nächsten Jahres sein. Visualisierung: Janusch

Das künftige Nutzungskonzept sieht zwei Bereiche vor: gemeinschaftliches Wohnen und kooperatives Arbeiten – in Werkstätten, Büros und auf Verkaufsflächen. Die hier angesiedelten Unternehmen werden über eine gemeinwohl- und kooperationsorientierte Ausrichtung verfügen. Das Wohnen gliedert sich einerseits in Clusterwohnen, genauer gesagt in 38 kleine, individuelle Wohnplätze von 25 bis 35 Quadratmetern mit großzügigen Gemeinschaftsflächen von rund 200 Quadratmetern pro Geschoß. Andererseits ist in 18 Wohnungen zwischen 48 und 110 Quadratmetern sowie Gemeinschaftsflächen ein Wohngruppenwohnen geplant.

Mit "Loft Living", einer Baugemeinschaft von Künstlern und Künstlerinnen, befindet sich nur einen Steinwurf entfernt eine weitere Baugruppe – aktuell zwar noch in Bau, doch die Arbeiten sind weit fortgeschritten. Die Fertigstellung des Projekts mit 13 Wohneinheiten ist noch für das heurige Jahr geplant.

Im Projekt Music-Box am Arsenalsteg errichtet das ÖSW Kurzzeitwohnen für Musikschaffende. Foto: Redl

Ein weiteres aktuell in Bau befindliches Projekt liegt an der Ecke Sissy-Löwinger-Weg und Bloch-Bauer-Promenade. Das Österreichische Siedlungswerk (ÖSW) errichtet dort im Projekt Music-Box am Arsenalsteg Kurzzeitwohnen für Musikschaffende. Neben 121 Serviced Apartments von Room4rent des ÖSW sind ein Veranstaltungsraum und eine Musikschule geplant. Die voraussichtliche Fertigstellung soll Mitte 2021 erfolgen.

Primär als gewerblich genutztes Gebäude konzipiert ist das letzte aktuell im Bau befindliche Projekt, das Atelierhaus C21 in der Maria-Lassnig-Straße. Es wird über 78 Ateliers, sechs Werkstätten und zwei Galerien verfügen, für die Nutzer lässt das Atelierhaus auch eine Wohnnutzung zu. Noch in diesem Jahr soll es fertiggestellt werden. (Bernadette Redl, 28.11.2020)