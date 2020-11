Tagesüberblick Coronavirus

8.170 Postings

4.954 Neuinfektionen und 113 Tote in Österreich binnen 24 Stunden

Novelle zum Corona-Gesetz mit näher definierten Kontaktbeschränkungen in Kraft. In der Steiermark finden die Massentests der Bevölkerung am 12. und 13. Dezember statt