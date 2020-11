Windows 10X soll deutlich schlanker als die klassischen Versionen des Microsoft-Betriebssystems werden. Grafik: Windows Central

Eine Art Light-Variante von Windows ist es, an der Microsoft nun schon einige Jahre hinter verschlossenen Türen arbeiten. Nach der einen oder anderen strategischen Neuausrichtung dürfte es nun aber ernst werden: Laut einem aktuellen Bericht von Windows Central seht Microsoft kurz vor der Fertigstellung.

Ausblick

Die ersten Geräte mit Windows 10X sollen demnach bereits im Frühjahr 2021 in die Produktion gehen. Damit dies möglich ist, arbeitet Microsoft gerade am letzten Feinschliff. Noch im Dezember soll der "Release to Manufacturing"-Status für das Betriebssystem erreicht sein, also die erste stabile Version zusammengestellt werden.

Die Ambitionen in Hinblick auf Windows 10X haben sich dabei mittlerweile verschoben. Wollte man zunächst das System als Grundlage für neue Gerätetypen wie das Dual-Screen-Device Surface Neo verwenden, steht nun – zumindest vorerst – die Konkurrenz zu Googles Chrome OS im Fokus. Dieses hat in den vergangenen Jahren den US-Bildungsmarkt weitgehend übernommen, und stößt auch in anderen Ländern auf zunehmendes Interesse. Diesem Wachstum will Microsoft mit einer schlanken Variante seines Betriebssystems einen Riegel vorschieben.

Konzept

Windows 10X soll entsprechend ähnliche Vorzüge wie Chrome OS haben, also einfache Nutzung mit hoher Sicherheit und einer langen Akkulaufzeit verbinden. Damit dies möglich wird, nimmt Microsoft einige zentrale Abstriche vor. So werden unter dem Betriebssystem zunächst keinen klassischen Win32-Programme laufen, diese Funktionalität soll erst in späteren Versionen folgen. Stattdessen will Microsoft seinen Cloud-App-Streaming-Dienst als Alternative pushen. Dabei werden die Programme in einer virtuellen Windows 10-Maschine in der Cloud ausgeführt, und dann an das jeweilige Gerät übertragen, die nötigen Berechnungen erfolgen also ebenfalls nicht lokal. Dieses Angebot soll Teil des Microsoft-365-Abos für Geschäftskunden sein.

Theoretisch wäre es auch möglich, dass Windows 10X auf Systemen mit ARM-Prozessor läuft, betont Windows Central. Ob vom Start weg auch Geräte mit dieser Kombination angeboten werden, ist aber bislang noch nicht bekannt, dies hängt schlicht vom Interesse der Hardwarehesteller ab. (red, 27.11.2020)