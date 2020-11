Haben es nicht immer leicht miteinander: Billy Crudup, Elle Fanning, Annette Bening, Greta Gerwig und Lucas Jade Zumann (von links) in "Jahrhundertfrauen", One, 21.40 Uhr. Foto: ARD Degeto / Splendid

9.05 ITALO-KOMÖDIE

Hochwürden Don Camillo (Don Camillo monsignore ... ma non troppo, I 1961, Carmine Gallone) Nicht im kleinen Ort Brescello, sondern in Rom nimmt der vierte Film nach den Erzählungen Giovanni Guareschis seinen Ausgang. Es dauert allerdings nicht lange, bis Don Camillo (Fernandel), mittlerweile Monsignore, und Peppone (Gino Cervi), seines Zeichens für die Kommunisten im Senat, ihre Streitigkeiten auf Heimatbesuch wieder in der Po-Ebene austragen. Bis 11.00, ORF 2

10.00 GEBURTSTAG

Okto wird 15 Jahre alt Am 28. November 2005 ging der Wiener Communitysender Okto erstmals on air. Zu sehen war damals Afrika TV. Das mehrsprachige Magazin aus der afrikanischen Community ist als eine von über 100 Sendereihen nach wie vor auf Okto aktiv. Der gesamte Samstag steht im Zeichen des Jubiläums. Bis 0.00, Okto TV

11.00 KOMÖDIE

Rat mal, wer zum Essen kommt (Guess Who’s Coming to Dinner, USA 1967, Stanley Kramer) Eine junge weiße Amerikanerin bringt ihren schwarzen Verlobten (Sidney Poitier) zum Dinner mit nach Hause. Die Eltern hadern damit, ihrer liberalen Einstellung zum Trotz. Katharine Hepburn kassierte dafür 1967 einen Oscar, für ihren Partner Spencer Tracy, der einen über manche Klebrigkeit hinwegsehen lässt, war es die letzte Filmrolle. Bis 12.45, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Unter Wasser – Faszinierende Wunderwelten (F 2020, Nicolas Brown, Alex Tate) In drei hintereinander ausgestrahlten Teilen beleuchtet die Doku die Menschheitsgeschichte anhand der Beziehung des Menschen zum Wasser, vom "Geschenk der Natur" bis zu heutigen Wasserkrisen. Im Anschluss um 22.55 geht es in einer Dokumentation um Die Rettung des Toten Meeres. Bis 23.50, Arte

20.15 WESTERN

Vera Cruz (USA 1954, Robert Aldrich) Gary Cooper und Burt Lancaster als Glücksritter, die im Mexiko der 1860er-Jahre eine Fuhre Gold zur Küste bringen sollen und dabei in den Krieg zwischen Kaiser Maximilian und aufständische Revolutionäre geraten. Deftig von Robert Aldrich (Kiss Me Deadly) angerichtet. Bis 21.45, SWR

21.40 TRAGIKOMÖDIE

Jahrhundertfrauen (20th Century Women, USA 2016, Mike Mills) Wenn die Mutter dem Sohn Konformismus vorwirft: Die liberale Mittfünfzigerin Dorothea (Annette Bening) zieht ihren 15-jährigen Sohn (Lucas Jade Zumann) allein in einem alten Haus auf. Unterstützung kommt von einer Mitbewohnerin mit David-Bowie-Haarschnitt, der Punk-Künstlerin Abbie (Greta Gerwig). Mike Mills’ famoser im Santa Barbara des Jahres 1979 angesiedelter Ensemblefilm ist von seiner Mutter und seiner Schwester inspiriert. Bis 23.30, One

21.45 KÜNSTLERPORTRÄT

Kunst hoch 2: Michael und Andreas Haefliger Die vierte Folge der Dokumentationsreihe Kunst hoch 2 zeigt den Pianisten Andreas Haefliger und seinen Bruder Michael, der seine Karriere als Geiger an den Nagel hängte, um Intendant zu werden, im Doppelporträt. Bis 22.30, 3sat

23.50 DOKUMENTATION

Psycho: Ich – Angst Was macht die Angst aus uns? Psycho begleitet einen Angstpatienten und seine Familie, erlebt eine Hypnosetherapie in Marseille und spricht mit einer deutschen Angsttherapeutin. Bis 0.15, Arte

0.45 KURZFILME

Kurzschluss Das Kurzfilmmagazin von Arte überschreibt seine Filmauswahl mit dem "Gesetz des Schweigens". Unter anderem zu sehen: Thibault Llonch verdichtet John Sturges Action-Klassiker Gesprengte Ketten mit Steve McQueen zu einem einminütigen Animationsfilm. Bis 1.40, Arte