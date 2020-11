Rund um den Tod des Wissenschafters ist noch vieles unklar. Foto: Fars News Agency via AP

Teheran – Ein hochrangiger iranischer Atomphysiker ist am Freitag in Ab-e Sard, östlich der Hauptstadt Teheran, getötet worden. Das iranische Verteidigungsministerium bestätigte den Tod von Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, nachdem der Sprecher der iranischen Atomorganisation Berichte dazu kurz zuvor noch dementiert hatte. Laut Verteidigungsministerium war er in seinem Auto von "Terroristen angegriffen" worden und seinen Verletzungen später im Spital erlegen.

Der 63-Jährige war Mitglied der Revolutionsgarden und Experte für die Herstellung von Raketen. In der finalen Beurteilung der Atomenergiebehörde IAEA wurde er als einziger Wissenschafter namentlich genannt, als es 2015 um offene Fragen zu Irans Atomprogramm und die mögliche Entwicklung einer Atombombe ging. Der Agentur Fars zufolge soll Israels Geheimdienst jahrelang bemüht gewesen sein, ihn auszuschalten. Ein Berater der iranischen Führung kündigte Vergeltung an, ohne aber Täter zu nennen.

"Ernsthafte Hinweise"

Der iranische Außenminister Javad Zarif sprach auf Twitter von "ernsthaften Hinweisen", die auf eine Urheberschaft Israels hindeuten würden. Er bezeichnete die Tat als "Staatsterrorismus", den die internationale Gemeinschaft – "vor allem die EU" – verurteilen solle.

(red, 27.11.2020)