(Prater-Hauptallee in Wien im Dezember 2020. Menschenschlange vor einem Container, in dem Corona-Tests durchgeführt werden. Alle Anwesenden tragen Mund-Nasen-Schutzmasken. Ein Reporter, sorgsam auf den vorgeschriebenen Abstand achtend, tritt zu einem etwa fünfzigjährigen Mann.)

REPORTER: Sie stehen hier freiwillig an für den Corona-Massentest. Halten Sie diese Maßnahme für notwendig?

MANN: Absolut. Nur so werden wir diese Seuche in den Griff bekommen.

REPORTER: Wie lang stehen Sie schon hier?

MANN: Seit sieben in der Früh.

REPORTER (erstaunt): Geht es denn so langsam?

MANN: Nein nein! Die arbeiten sehr zügig. Aber ich lass’ mich heute schon zum dritten Mal testen. Wissen Sie, der Karl und ich (zeigt auf einen etwa gleichaltrigen Mann hinter ihm in der Schlange), wir stellen uns immer gleich hinten wieder an, wenn wir fertig sind. So haben wir jederzeit Gewissheit, was, Karl? (Karl nickt.)

Wie oft sind Sie schon getestet worden?

MANN: An die fünfzig Mal.

REPORTER: Und immer negativ?

MANN: Immer negativ. Positiv denken, negativ testen, das ist unser Motto, was, Karl? (Karl nickt lachend.) Wir passen ja sehr auf, der Karl und ich. Immer Maske, immer Abstand. Jeder hat sein eigenes Bier mit, seine eigene Jause, da kann nichts durcheinanderkommen. Und wenn wirklich der Test einmal positiv war, war immer der Kontrolltest negativ.

REPORTER: Ich nehme an, Sie sind derzeit arbeitslos?

MANN: Absolut.

REPORTER: Und Sie kommen jeden Tag hierher?

MANN: Jeden Tag.

REPORTER: Wie lang bleiben Sie?

MANN: So bis um vier meistens, dann gehe ich heim zur Frau, dann essen wir, schauen ein bisserl fern, dann gehen wir schlafen, und in der Früh lasse ich mich wieder testen. Treffe ich den Karl und ein paar andere, den Horstl zum Beispiel und den Adalbert (zeigt auf zwei weitere etwa gleichaltrige Männer, die grüßend die Hände heben). Es geht ja immer sehr gesellig zu in der Schlange, gell, man tauscht sich aus, man hat eine Hetz, es gibt einem ein Gemeinschaftsgefühl, verstehen Sie? Aber natürlich immer alles ausgesprochen diszipliniert.

REPORTER: Das heißt, Sie sind mit den Corona-Maßnahmen unserer Bundesregierung zufrieden?

MANN: Absolut.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 27.11.2020)