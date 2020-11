Münchner in Stuttgart zu Gast – Dortmunder bekommen es am Samstag mit Nachzügler Köln zu tun

München – Nach dem 1:1 zu Hause gegen Werder Bremen will Deutschlands Fußball-Tabellenführer FC Bayern unbedingt den nächsten Punktverlust in der Liga vermeiden. Dortmund, Bayer Leverkusen (je 1 Punkt Rückstand) und Leipzig (2) lauern nur knapp dahinter. Am Samstag (15.30 Uhr) sind David Alaba und Co. bei Stuttgart zu Gast, Trainer Hansi Flick erwartet vier Tage nach dem 3:1 über Salzburg "mit Sicherheit ein schweres Spiel".

Unnötige Fehler sollen abgestellt werden. "Im Tennis sagt man unforced error. Das müssen wir verbessern", forderte Flick am Freitag, zeigte aber auch etwas Verständnis, dass die Konzentration in diesen fordernden Wochen nicht immer bei 100 Prozent ist. "Wir gewinnen die Spiele, das ist entscheidend", sagte er. "Wir müssen die wenigen Dinge, die wir nicht gut machen, in den Griff bekommen." Corentin Tolisso ist gegen das Team von ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic wieder einsatzbereit.

Die zwei Punkte hinter den Bayern liegenden Dortmunder bekommen es am Samstag mit Nachzügler Köln zu tun, der zuletzt mit 17 Spielen ohne Sieg in Folge einen neuen Negativvereinsrekord aufstellte.

Haaland in Form



Fürchten müssen sich die Außenseiter nicht zuletzt vor BVB-Goalgetter Erling Haaland. Seinen vier Toren in Berlin ließ er zwei gegen Brügge folgen, er hält nach seinen ersten zwölf Champions-League-Partien (inkl. mit Salzburg) bei 16 Treffern. In der Bundesliga ist Haaland mit zehn Toren Bayern-Profi Robert Lewandowski (11) dicht auf den Fersen. Daher will Trainer Lucien Favre trotz der Vielzahl an Spielen seinem Tor-Garanten "so spät wie möglich" eine Pause gönnen.

Noch tiefer als Köln stecken Alessandro Schöpf und Schalke 04 nach 24 Partien ohne Sieg en suite in der Tinte. Noch dazu muss Trainer Manuel Baum am Samstag bei Borussia Mönchengladbach auf sieben Spieler verzichten. "Kein Spieler darf sein Ego über die Mannschaft stellen. Das alles Entscheidende ist, dass wir jetzt elf Spieler auf dem Platz haben, die mit Herzblut dabei sind und immer Vollgas geben", sagte Baum. Immerhin: Die Borussia war der bisher letzte Gegner in der Liga, gegen den Schalke gewinnen konnte (2:0). Es war der 17. Jänner 2020.

Nagelsmann schont Spieler



Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann wird im Duell mit Abstiegskandidat Arminia Bielefeld am Samstag im Hinblick auf die CL einigen Stammkräften eine Pause gönnen. Es würden "sicherlich vier, fünf Spieler reinrutschen, die nicht so den Rhythmus haben", sagte Nagelsmann. Zu den Kandidaten auf eine Pause zählt auch Kapitän Marcel Sabitzer.

Leverkusen baut im Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag voraussichtlich wieder auf den zuletzt verletzten Lars Bender. Der Gegner spendete Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Co. vorab gleich viel Lob. Coach Bruno Labbadia sieht den Kontrahenten Bayer "auf einer Stufe mit Dortmund und selbst mit Bayern", nur eine einzige Niederlage in der Europa League steht zu Buche. (APA; 27.11.2020)