Ob der Stachel bei Red-Bull-Mitgründer Dietrich Mateschitz als geborenem Steirer tief sitzt? Jedenfalls hat ihn René Benko bei einem Duell der Milliardäre ausgestochen. Mit fast 30 Millionen Euro hat der Immobilienunternehmer Mateschitz beim Kauf eines Waldes im steirischen Murtal, des Stüblerguts, überboten. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. "Es ist ein schönes Stück Land mit einer sehr langen Tradition und historisch wertvollen Gebäuden", beschreibt Benko seinen Neuerwerb.

Jahrhundertchance

Auf dem insgesamt 1300 Hektar großen Grund befindet sich auch eine Kapelle sowie eine historische Gastwirtschaft, die im 14. Jahrhundert errichtet wurde und Reisenden – auf dem halben Weg zwischen Wien und Norditalien gelegen – als Rastplatz diente. Verkauft wurde dies von der italienischen Familie Morassutti, die das Stüblergut zuvor mehr als 100 Jahre besessen hatte. "So ein Grund kommt nur einmal im Jahrhundert auf den Markt", wird Klaus Bischof, Immobilienmakler der Morassuttis, in dem Bericht zitiert.

Er habe nur eine Handvoll Leute wegen eines möglichen Kaufes kontaktiert, von denen er gewusst habe, dass sie interessiert seien, sagt Bischof. "Man kann es genießen, es steigt im Wert, und man kann mit Holz laufendes Einkommen erzielen", beschreibt er die Vorteile des Stüblerguts. Und es sei gut zur Diversifikation eines Gesamtportfolios geeignet.

Ergänzende Wälder



Das sieht auch Benko, Gründer der Signa Holding, so. Er hatte bereits angekündigt, sein Immobilienimperium um Wälder ergänzen zu wollen. Bisher lag sein Schwerpunkt auf Einzelhandel und Büroflächen. Laut dem Bericht besitzt er zwei Pachtgründe mit Jagdrevieren im Burgenland und in Tirol, wo Benko lebt. Nun dringt er mit dem Kauf des steirischen Grundes, auf dem er die Gebäude renovieren lassen will, erstmals in Mateschitz’ Heimatregion ein.

Der Red-Bull-Gründer, mit einem Vermögen von 13,8 Milliarden Euro laut dem Bloomberg-Milliardärsranking wohlhabendster Österreicher, besitzt bereits mehrere Ländereien in der Steiermark. Er kauft regelmäßig Grundstücke und renoviert die darauf stehenden Gebäude und Villen. Also ähnlich, wie es nun Benko mit dem neu erworbenen Stüblergut vorhat. Man gönnt sich ja sonst nichts. (aha, 27.11.2020)