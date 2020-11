Johannes Lamparter vor Jens Luraas Oftebro.

Ruka – Einen tollen Start in die WM-Saison haben Österreichs Nordische Kombinierer beim Weltcup-Auftakt in Ruka verzeichnet. Allen voran Österreichs großes Nachwuchstalent Johannes Lamparter. Der 19-jährige Tiroler zeigte nicht nur einen tollen 147,5-m-Flug und gewann damit den Sprungbewerb, er machte auch dem späteren Sieger Jarl Magnus Riiber den Sieg nicht leicht. Der norwegische Seriensieger der Vorsaison hatte im Finish nur eine Sekunde Vorsprung auf Lamparter.

Das schönste Kompliment erhielt der ÖSV-Youngster wohl vom Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison selbst. "Es war so hart, das Loch zu Lamparter zu schließen, er hat so viel Tempo gemacht. Er hatte mehr Kraft, als ich gedacht habe. Das war vielleicht der härteste Kampf um einen Sieg. Es ist schön, so zu starten", sagte Riiber.

"Das habe ich nicht erwartet"



Lamparter war dementsprechend glücklich über seinen ersten Weltcup-Podestplatz, ausgerechnet beim ersten Antreten in Ruka. "Das habe ich nicht erwartet. Es war ein mega-genialer Tag. Ich habe auf der Schanze einen sehr guten Sprung absolvieren können und das Rennen war auch sehr gut. Ich bin megahappy", so der Ex-Junioren-Weltmeister. Er habe gewusst, dass er in guter Form sei und sich auch gut an die schwierig zu springende Schanze in Ruka gewöhnt.

Nach den 5 Kilometern in der Loipe geht es am Samstag nach dem Sprung über 10 km. Seine Vorschau: "Ich muss das jetzt alles Revue passieren lassen und lasse es auf mich zukommen. Das Selbstvertrauen ist natürlich sehr groß. Ich habe mit Riiber fast bis zum Schluss mithalten können. Irgendwann werden wir auch ihn schlagen."

Auch mannschaftlich schlugen sich die Österreicher mit vier Leuten in den Top 15 sehr gut. Erfreulich war besonders der siebente Rang von Mario Seidl (+47,3 Sek.) bei seinem Comeback nach Kreuzbandriss und einjähriger Verletzungspause. Lukas Greiderer verpasste als Elfter knapp die Top Ten, Franz-Josef Rehrl kam als 13. und vierter ÖSV-Athlet in die Top 15.(APA; 27.11.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Auftakts der Nordischen Kombination in Ruka am Freitag:

1 Sprung GS/5 km Langlauf: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 12:24,4 Minuten – 2. Johannes Lamparter (AUT) +1,0 Sek. – 3. Jens Luraas Oftebro (NOR) 17,3. Weiter: 7. Mario Seidl +47,3 – 11. Lukas Greiderer +1:25,4 Min. – 13. Franz-Josef Rehrl +1:37,6 – 18. Thomas Jöbstl +2:07,1 – 26. Philipp Orter +2:47,4 – 31. Martin Fritz +3:03,3 – 43. Lukas Klapfer (alle AUT) +4:41,1

Weltcup-Gesamtwertung (nach 1. Bewerb): 1. J. M. Riiber 100 Punkte – 2. Lamparter 80 – 3. Oftebro 60. Weiter: 7. Seidl 36 – 11. Greiderer 24 – 13. Rehrl 20 – 18. Jöbstl 13 – 26. Orter 5.