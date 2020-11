Pressestunden mit Norbert Hofer, Sankara Is Not Dead und Der Wind und der Löwe – mit Radiotipps

Gene Hackman und Tom Cruise im Thriller "Die Firma" – nach der Romanvorlage von John Grisham. Foto: Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Norbert Hofer (Bundesparteiobmann FPÖ). Die Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Simone Stribl (ORF). Bis 12.00, ORF 2

11.30 MAGAZIN

Vox Pop: Städte – Sind neue Modelle möglich? In Corona-Zeiten sind unzählige Städter aufs Land geflohen. Manche sehen eine Wende gekommen. Bis 12.05, Arte

16.10 DOKUMENTATION

Chagall – Ein Maler zwischen den Welten Die Filmemacherin Laurence Jordan zeichnet den Werdegang Marc Chagalls zwischen Tradition und Moderne nach. Im Fokus: die wichtigste Lebensetappe des Malers von 1910 bis 1930, zwischen Paris und Witebsk in Weißrussland. Bis 17.05, Arte

20.15 THRILLER UND DOKUMENTATION

Die Firma (The Firm, USA 1993, Sydney Pollack) In Sydney Pollacks Verfilmung von John Grishams Thriller Die Firma verkörpert Tom Cruise den aufstrebenden Rechtsanwalt Mitch McDeere. Mit dem Filmstar und der kontroversiellen Privatperson setzt sich um 22.40 die Doku Tom Cruise: Mann mit zwei Missionen auseinander. Bis 23.35, Arte

21.15 DOKUMENTATION

Sankara Is Not Dead (F 2019, Lucie Vivier) Der junge Dichter Bikontine aus Burkina Faso überlegt nach dem Volksaufstand im Herbst 2014, ob er das Land verlassen oder bleiben soll. Gemeinsam mit der Filmemacherin Lucie Vivier erkundet er seine Heimat. Bis 23.30, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Warten auf die Impfung – Bringt sie das Ende der Corona-Pandemie? Darüber diskutieren: Juliane Bogner-Strauß (ÖVP-Landesrätin, Steiermark), Ursula Wiedermann-Schmidt (Vakzinologin), Wolf-Dieter Ludwig (Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft), Irmgard Griss (Ex-Präsidentin des Obersten Gerichtshofes) und Sigrid Pilz (Wiener Patientenanwältin). Bis 23.05, ORF 2

23.15 ABENTEUER

Der Wind und der Löwe (The Wind and the Lion, USA 1975, John Milius) Der Anführer eines Berberstammes entführt eine Amerikanerin, um Selbstständigkeit zu erpressen. Von tatsächlichen Ereignissen inspirierte Abenteuerromanze mit Sean Connery und Candice Bergen. Bis 1.35, Tele 5