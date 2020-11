Alexis Pinturault gewann all seine Duelle und feierte seinen 30. Erfolg im Ski-Weltcup. Foto: AP/ Giovanni Auletta

Lech/Zürs – Das Parallelrennen unter Flutlicht in Lech/Zürs hat einen Favoritensieg gebracht. Der Franzose Alexis Pinturault setzte sich im Finale um 0,11 Sekunden gegen den Norweger Henrik Kristoffersen durch und besorgte seinen 30. Weltcupsieg. Der 29-Jährige schaffte damit in sechs von sieben Disziplinen Erfolge, da er neben 14 Riesenslalomsiegen, zehn in der Kombination, drei im Slalom, einem im Super G (Lenzerheide 2014) und einem im Parallelslalom (City-Event Moskau 2012) nun auch einen Parallelriesentorlauf gewinnen konnte.



Bester Österreicher wurde Adrian Pertl als Vierter. Der Kärntner musste sich im Kleinen Finale um 0,58 Sekunden dem Deutschen Alexander Schmid geschlagen geben. Im Halbfinale war Pertl um 0,26 Sekunden an Kristoffersen gescheitert.

Christian Hirschbühl unterlag im Duell um Platz sieben um 0,39 Sekunden dem Deutschen Stefan Luitz und belegte in der Endabrechnung Rang acht. Im Achtelfinale hatte sich der Vorarlberger gegen Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde durchgesetzt.

Dominik Raschner, der sich als dritter Österreicher für das Finale qualifizieren konnte, musste sich im Achtelfinale dem späteren Sieger um 0,19 Sekunden geschlagen geben und belegte Platz neun.

Söldensieger Lucas Braathen aus Norwegen verpasste das Finale als 18. Auch die Österreicher Fabio Gstrein, Roland Leitinger, Michael Matt, Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr konnten sich am Nachmittag nicht für die Entscheidung am Abend qualifizieren.

Der Herren-Weltcup wird am 5. und 6. Dezember mit zwei von Val d'Isère nach Santa Caterina verlegten Riesentorläufen fortgesetzt. (Thomas Hirner, 27.11.2020)