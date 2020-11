Gebrannte Mandeln schmecken und riechen richtig gut. Foto: Imago / Shotshop / Andreas Berheide

Gebrannte Mandeln

Süßigkeiten gibt es auf Weihnachtsmärkten viele: Lebkuchen, Kekse, Zuckerstangen oder kandierte Äpfel. Eine Leckerei, die du auch gut zu Hause zubereiten kannst, sind gebrannte Mandeln.

Was du dazu brauchst:

200 g Mandeln (am besten ungeschält)

120 g Zucker

100 ml Wasser

1 halber Teelöffel Zimtpulver

Gib Wasser, Zucker und Zimt in eine beschichtete Pfanne. Bitte hol dir dafür Hilfe von einem Erwachsenen. Lass alles auf mittlerer bis hoher Stufe kochen, bis sich der Zucker im Wasser aufgelöst hat. Gib dann die Mandeln dazu und rühre gut um, sodass alle Mandeln bedeckt sind. Nun muss alles so lange kochen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Wichtig ist, dabei oft umzurühren, damit nichts anbrennt. Ist das Wasser verdampft, siehst du auf den Mandeln eine matte Zuckerkruste. Nun musst du so lange weiterrühren, bis der Zucker zu hellbraunem Karamell wird. Verteile die Mandeln nun auf einem Stück Backpapier und lass sie auskühlen.

In der Adventzeit darf Punsch (natürlich ohne Alkohol) nicht fehlen! Foto: Imago/Panthermedia/Picleidenschaft

Kinderpunsch

Was wäre die Zeit vor Weihnachten ohne Punsch? Wusstest du, dass Punsch eigentlich aus Indien kommt? Das Wort leitet sich vom Hindi-Wort für "fünf" ab. Denn traditionell besteht Punsch aus fünf Zutaten: Arrak (eine Art Schnaps), Zucker, Zitronen, Tee oder Wasser sowie verschiedenen Gewürze. Unser Punsch wird selbstverständlich ohne Alkohol zubereitet. Du kannst ihn ganz leicht zu Hause machen.

Was du dazu brauchst:

500 ml Früchtetee (z. B. Beerentee)

250 ml Apfel- oder Orangensaft

1 Zimtstange

ca. 6 Gewürznelken

2 Sternanis

1 Teelöffel Honig

Gib die Gewürze mit dem Saft in einen Topf und erwärme alles auf dem Herd. Lass dir dabei bitte von einem Erwachsenen helfen. Lass den Saft etwa 15 Minuten ziehen, er sollte dabei aber nicht richtig kochen. Die Gewürze musst du danach wieder aus dem Saft entfernen. Bring 500 ml Wasser für den Tee zum Kochen und lass dann zwei Teebeutel für etwa fünf bis acht Minuten darin ziehen. Mische dann Tee und Saft zusammen und süße den Punsch mit etwas Honig. Der Kinderpunsch schmeckt sowohl warm als auch kalt sehr gut. (Birgit Riegler, 28.11.2020)