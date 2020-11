Die äthiopische Armee hatte unlängst den Sturm auf die Stadt angekündigt. Foto: AFP/EDUARDO SOTERAS

Addis Abeba/Nairobi – Das äthiopische Militär hat dem Regionalpräsidenten von Tigray zufolge seine Offensive auf die Regionalhauptstadt Mekelle begonnen. Die Stadt stünde unter schwerem Beschuss, schrieb Debretsion Gebremichael von der in Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF am Samstag in einer SMS an die Nachrichtenagentur Reuters. Eine Sprecherin von Ministerpräsident Abiy Ahmed erklärte, zivile Ziele in Mekelle würden nicht bombardiert. Die Sicherheit von Äthiopiern in Mekelle und der Region Tigray hätten Vorrang.

Zuvor hatte Abiy die "finale Phase" der seit 4. November dauernden Offensive gegen Tigray angekündigt. Ein der TPLF am Sonntag vergangener Woche gestelltes 72-stündiges Ultimatum zur Kapitulation ist bereits abgelaufen. Debretsion warf zudem dem benachbarten Eritrea vor, Flüchtlingslager in Tigray nach aus Eritrea Geflohenen zu durchsuchen.

Eine unabhängige Überprüfung der Angaben beider Seiten ist nicht möglich, da die Telefon- und Internetverbindungen in Tigray unterbrochen sind und der Zugang in die im Norden gelegene Region strikt überwacht wird. (APA, 28.11.2020)