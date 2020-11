Noch ist das Betriebssystem Windows 10 für ARM-Prozessoren offiziell nicht verfügbar. Letzte Woche meinte Craig Federighi, Software-Engineering-Leiter Apples, dies liege nicht an den technischen Rahmenbedingungen, sondern vielmehr an Microsofts Entscheidung, die Nutzung der ARM-Version seines Betriebssystems für Apple in Zukunft zu gestatten. Ein Entwickler hat nun einen ersten Workaround gefunden.

Virtualisierung

Um Windows 10 ARM auf dem brandneuen Mac zu starten, nutzte Entwickler Alexander Graf ein Virtualisierungs-Programm namens QEMU, das für seine "beinahe native Performance" bekannt ist. Mithilfe des Tools, und ein paar zusätzlichen Optimierungen, gelang es Graf ein Insider-Preview von Windows 10 ARM auszuführen. Wie Graf in seinem Twitter-Posting schreibt, funktioniere das fremde Betriebssystem "ziemlich schnell" auf dem Mac-Rechner.

Graf erwähnt in einem seiner Tweets auch, dass die ARM64-Version von Windows auch x86-Anwendungen sehr gut ausführen könne. Diese seien zwar nicht so schnell wie Rosetta 2, dennoch nahe dran. Um ein vollkommen funktionstüchtiges System handelt es sich jedoch noch nicht. Für jene, die die Arbeitsschritte von Alexander Graf nachmachen wollen, gibt es hier eine Anleitung.

ARM Boot Camp ungewiss

Wann oder ob die ARM-Version von Windows 10 für Apple lizenziert werden könnte, ist bislang unklar. Zu The Verge äußerte sich Microsoft unlängst nur mit der Meldung, dass es aktuell keine berichtenswerten Entwicklungen gäbe. Windows ARM ist somit weiterhin nur bestimmten Geräten vorbehalten. Für die Entwicklung einer stabilen Ausführung des fremden Betriebssystems auf dem Apple-Silicon-Mac wird die Unterstützung Microsofts benötigt. (red, 28.11.2020)