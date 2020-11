Liebe Leserin, lieber Leser

Der Online-Modehändler Pretty Little Thing hat mit seinem bizarren „99-Prozent-Rabatten“ so einige Gemüter erzürnt. Auf sozialen Medien gehen Boykott-Aufrufe und Kritikwellen zurzeit viral. Außerdem haben wir uns angesehen, wie Corona-Apps künftig die Gastroregistrierung ersetzen könnten, wie ein Entwickler Windows 10 für ARM auf einen neuen M1-Mac zum laufen gebracht hat und wie sich der neue Surface Pro X im Test schlägt.

Viel Vergnügen beim Lesen!

"99-Prozent-Rabatt": Mode-Onlineshop erntet massiven Shitstorm: Am Freitag waren Kleiderstücke für wenige Cent zu kaufen – Online wird Modehändler Pretty Little Thing ein unethischer und irreführender Sale vorgeworfen

Wie Corona-Apps künftig die Gastroregistrierung ersetzen könnten: Konzept des DP-3T-Konsortiums könnte eine verschlüsselte, datenschutzfreundliche Besucherregistrierung ermöglichen

Sexy und teuer: Surface Pro X im Test: Starker Akku, edles Design und eine neue Chip-Generation auf ARM-Basis: vielversprechende Vorzeichen für die Windows-Zukunft

Entwickler führte erfolgreich Windows 10 ARM auf neuem M1-Mac aus: Laut Apple sei die native Ausführung von Windows technisch kein Problem – Entscheidung liege bei Microsoft

E-Sport in Österreich: "Die Gamer-Zielgruppe sollte in jeder Marketingstrategie Platz finden": Am Wochenende findet das Herbstfinale der aktuellen A1-E-Sport-Saison statt. Ein guter Zeitpunkt, aktive Firmen in diesem Bereich nach ihren Erfahrungen zu fragen

Google Stadia: Trailer zeigt "Cyberpunk 2077"-Gameplay in 4K: Das Spiel soll endgültig am 10. Dezember erscheinen – Google lockt mit Paketen