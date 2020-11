In dieser Galerie: 2 Bilder Matchwinner Balaj. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU Diego <3. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Sturm Graz hat am Samstag in der neunten Fußball-Bundesliga-Runde im eigenen Stadion gegen WSG Tirol mit 1:0 gewonnen und damit den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge gefeiert. Der eingewechselte Bekim Balaj erzielte in der 76. Minute das einzige Tor des Tages, dadurch festigten die Steirer Platz vier. Die Gäste bleiben zumindest bis Sonntag Tabellensechster.

Um die drei Punkte musste Sturm hart kämpfen, denn die Tiroler erwiesen sich über eine Stunde lang als ebenbürtiger Gegner. Schon in der ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. WSG-Goalie Ferdinand Oswald war bei einem Kopfball von Kevin Friesenbichler (9.) ebenso zur Stelle wie bei einem Freistoß von Andreas Kuen (11.) und einem Schuss von Ivan Ljubic (12.). In der 21. Minute wäre Oswald geschlagen gewesen, doch ein Versuch von Ljubic verfehlte haarscharf das Ziel.

Auf der Gegenseite scheiterte Florian Rieder nach Fersler-Vorlage von Thanos Petsos an Sturm-Keeper Jörg Siebenhandl (3.), bei einem Kopfball von Kelvin Yeboah nach einer Siebenhandl-Unsicherheit rettete Jon Gorenc-Stankovic vor der Linie (38.).

WSG mit Vorteilen

Die zweite Hälfte stand dann zunächst im Zeichen der Gäste. Die WSG ließ auf dem schwer ramponierten Rasen der Merkur Arena Ball und Gegner laufen und kam in der 63. Minute zur nächsten vielversprechenden Chance, als der kurz zuvor eingewechselte Zlatko Dedic freistehend in Siebenhandl seinen Meister fand.

Die Hausherren, die in der Liga zum vierten Mal in Folge mit derselben Startformation antraten, waren in dieser Phase im Vergleich zum 3:1 vor einer Woche in Salzburg nicht wiederzuerkennen. In der Defensive gab es den einen oder anderen Wackler, im Spiel nach vorne fehlten die Ideen. Das änderte sich erst mit dem Comeback von Otar Kiteishvili in der 60. Minute nach über einem Monat Verletzungspause.

Sturm mit dem Tor

Der Georgier prüfte Oswald in der 74. Minute und leitete zwei Minuten später das Goldtor ein. In der ersten gelungenen Sturm-Aktion nach dem Seitenwechsel lief der Ball über mehrere Stationen und Jakob Jantscher bediente "Joker" Balaj, der nur noch einschieben musste.

Mit der Führung im Rücken diktierten die Grazer das Spiel. Kiteishvili verzog knapp (78.), Oswald lenkte einen Balaj-Schuss mit den Finderspitzen über die Toroutlinie (85.). Doch auch die WSG hatte noch eine Top-Chance – Dedic kam im Strafraum frei zum Ball, aber wieder war Siebenhandl auf dem Posten (88.).

So blieb es dabei, dass die Tiroler nach zuletzt zwei Siegen in Folge ohne Gegentor wieder eine Niederlage kassierten. Sturm hingegen musste sich in den bisherigen elf Saisonpartien nur einmal geschlagen geben. (APA, 28.11.2020)

SK Sturm Graz – WSG Tirol 1:0 (0:0). Graz, Merkur Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus-Pandemie), SR Muckenhammer.

Tor: 1:0 (76.) Balaj

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch (68. Gazibegovic), Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen (60. Kiteishvili) – Friesenbichler (68. Balaj), Jantscher (89. Huspek)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj (82. Pranter), Petsos, Celic (82. Naschberger), Rieder (82. Anselm) – Baden Frederiksen (60. Dedic) – Yeboah

Gelbe Karten: Ingolitsch, Balaj bzw. Schnegg, Celic, Behounek