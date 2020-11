Mailand gibt in Italiens Fußball den Ton an. Foto: imago images/LaPresse

Sassuolo – Inter Mailand kommt in der italienischen Fußball-Serie-A in Fahrt. Drei Tage nach der Heimniederlage in der Champions League gegen Real Madrid siegten die Mailänder am Samstag auswärts gegen das bisher ungeschlagene Überraschungsteam Sassuolo 3:0 (2:0) und rückten in die Top-Vier vor.

Ohne Goalgetter Romelu Lukaku in der Startformation brachten Alexis Sanchez (4.) nach Vorarbeit von Lautaro Martinez sowie ein Eigentor des Rumänen Vlad Chiriches (10.) Inter schon früh 2:0 in Führung. Roberto Gagliardini (60.) sorgte mit einem herrlichen Treffer für den Endstand.

Ronaldo pausiert

Rekordmeister Juventus Turin hat indessen auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung weitere Punkte liegen lassen. Beim Aufsteiger Benevento Calcio kam die Alte Dame von Superstar Cristiano Ronaldo, der geschont wurde, über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus.

Mit 17 Punkten belegt Juve derzeit den fünften Platz, Benevento ist mit zehn Zählern Zwölfter. Alvaro Morata (21.) hatte den Abonnementmeister in Führung gebracht, Gaetano Letizia (45.+3) markierte das 1:1. Es war das vierte Remis in den letzten sechs Serie-A-Spielen.

AC Milan ist aktueller Spitzenreiter und trifft am Sonntag (15.00 Uhr) auf die AC Florenz. (APA, sid, 28.11.2020)