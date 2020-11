Der "Tatort" begeht seine ersten 50 Jahre ab 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge über die 'Ndrangheta in Deutschland, in der Kommissare aus München und Dortmund in unterschiedlichem Stil ermitteln, erzählt von zwei Regisseuren (Dominik Graf und kommenden Sonntag bei Teil 2 Pia Strietmann) aus unterschiedlichen Perspektiven.

Gemordet wird erst einmal im Revier der Münchner Kriminalhauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Den Täter muss der Betreiber einer kleinen Pizzeria in Dortmund (Revier der "Tatort"-Ermittler Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann, und Martina Bönisch, gespielt von Anna Schudt) verstecken, die sonst als Lager für Kokslieferungen der kalabresischen Mafia dient. Man kommt gemeinsam auf neue Geschäftsideen.

Wie sehen Sie den Jubiläums-"Tatort", Teil 1, ab 20.15 Uhr in ORF und ARD? Hier der Befund der Kritiker: