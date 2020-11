Schulen und Handel dürfen in gut einer Woche wieder die Pforten öffnen. Die Freizeitwirtschaft muss wohl noch länger warten

Die Gastronomie bleibt noch länger zu. Foto: Imago

Während quer durch Europa heftig über ein Skifahrverbot diskutiert wird, macht das Arbeitsmarktservice seinen Job unbeirrt weiter. Es fordert Jobsuchende auf, sich für offene Stellen im Wintertourismus zu bewerben. Entsprechende Initiativen machten in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken die Runde. Zumal auch Kellner für Après-Ski-Lokale gesucht werden, die ja selbst im Falle einer Öffnung der Skigebiete mit massiven Beschränkungen zu rechnen haben.

Der Regierung in den Auseinandersetzungen mit einigen anderen Ländern zur Seite gesprungen ist am Wochenende Altkanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP). Er sprach sich in der "Süddeutschen Zeitung" gegen die von Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien und anderen Staaten geforderte Sperre für den Wintertourismus aus: "Ein totaler Lockdown ganzer Täler und Wirtschaftszweige ist nicht mehr verhältnismäßig", schrieb er.

Infektionszahlen entscheidend

Wie die Lockdown-Lockerungen aussehen können, hängt von der weiteren Entwicklung der Infektionen ab. Die Regierung hat für Mittwoch Ankündigungen dazu in Aussicht gestellt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dämpft die Erwartungen. "Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen", sagte er der "Kleinen Zeitung". Jedenfalls werde es keine "übereilten Öffnungsschritte" geben. Hier ein Überblick über den Stand der Dinge.

Der Ärger von Eltern und Schülern über Distance Learning dürfte bald ein Ende nehmen. Foto: APA/Herbert Neubauer