Alessio Romagnoli erzielte die Führung zum 1:0 in der 17. Minute. Zehn Minuten später traf Franck Kessié zum Endstand von 2:0 für Milan.

Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Mailand – Milan ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft auch ohne den verletzten Topscorer Zlatan Ibrahimovic erfolgreich. Der Leader der Serie A kam in der 9. Runde zu einem 2:0-Heimsieg gegen Fiorentina und baute damit seinen Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger auf fünf Punkte aus. Diese Rolle nimmt nun Stadtrivale Inter ein.

Nur noch Milan und der sechs Punkte zurückliegende Titelverteidiger Juventus sind in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Aber die Mailänder haben noch eine eindrücklichere Serie am Laufen. Sie sind zusammen mit Atletico Madrid – dem Gruppengegner von Österreichs Meister Salzburg in der Champions League – die einzige Mannschaft aus den Top-5-Ligen, die seit der Wiederaufnahme nach dem Corona-Lockdown im März ungeschlagen sind. (APA; 29.11.2020)