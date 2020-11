Kurz nach dieser Szene eskalierte die Situation: Die Polizisten prügelten wild auf den am Boden liegenden Zecler ein. Foto: AFP / MICHEL ZECLER / GS GROUP

Paris – Wegen eines Angriffs auf den schwarzen Musikproduzenten Michel Zecler ist in Frankreich in der Nacht auf Montag Anklage gegen vier Polizisten erhoben worden. Das berichtete die Agentur AFP am Montagmorgen unter Berufung auf die Justizbehörden. Der brutale Polizeieinsatz in Paris hatte in den vergangenen Tagen landesweit für Empörung und Proteste gesorgt.

Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Polizisten den Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios massiv zusammenschlagen. Zecler hatte ohne Mund-Nasen-Schutz auf die Straße gehen wollen, war aber wieder umgekehrt, als er eine Polizeipatrouille sah. Im Eingang seines Studios wurde der 41-Jährige dann von den Beamten brutal zusammengeschlagen, wie das Überwachungsvideo beweist.

Pressefreiheit in Gefahr

Am Wochenende hatten über 100.000 Menschen demonstriert. Die Kundgebungen richteten sich eigentlich gegen das neue Sicherheitsgesetz der Regierung, besonders gegen Artikel 24, der das Filmen und Fotografieren von Polizisten "mit Schädigungsabsicht" untersagt. Mittlerweile musste Justizminister Éric Dupond-Moretti einräumen, dass die Affäre ohne Überwachungskamera "nicht bekannt geworden wäre".

Juristen zufolge würde Artikel 24 die Pressefreiheit stark beeinträchtigen: Mit Verweis auf die neue gesetzliche Grundlage könnte die Polizei am Schluss einer Demonstration auch von Journalisten die Herausgabe gefilmter Gewaltszenen verlangen. "Wenn wir das Video nicht hätten, säße jetzt Michel Zecler in U-Haft", sagte seine Anwältin Hafida El Ali. "Denn ohne Filmbeleg steht Aussage gegen Aussage, und alle wissen, dass das Wort eines Polizisten mehr Gewicht hat." In der Affäre hatten die Polizisten im Nachhinein offensichtlich auch im Einsatzprotokoll gelogen. Das gegen sie eingeleitete Verfahren lautet jedenfalls nicht nur auf Gewaltanwendung, sondern auch auf Falschaussage. (APA, red, 30.11.2020)