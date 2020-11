Ile Lewotolok ist ausgebrochen. Foto: JOY CHRISTIAN / AFP

Vier Kilometer hoch hat der Vulkan Ili Lewotolok am Sonntag Asche und giftiges Gas in die Luft geschleudert und so tausende Indonesier zur Flucht gezwungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Ostens der Insel Lembata verfielen in Panik, denn Ili Lewotolok ist bereits der dritte Vulkan des Inselstaats, der erst vor kurzem ausgebrochen ist.

Videoaufnahme vom Ausbruch. CNN Indonesia

Mehr als 2.700 Menschen mussten die 28 Dörfer am Fuß des Vulkans verlassen. Ein 17-Jähriger sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Bevölkerung noch immer Schutz suche und finanzielle Mitteln benötige.

Es gibt keine Berichte über Tote oder Verletzte durch den Ausbruch. Der lokale Flughafen wurde geschlossen, nachdem die Asche die Sicht stark beeinträchtigt hatte. Das indonesische Verkehrsministerium warnt vor Flügen über die Region. Experten legen den Anrainern den Gebrauch von Schutzmasken nahe und verlautbarten, dass man sich dem Vulkan nicht mehr als vier Kilometer nähern sollte.

65 gefährliche Vulkane

Der mehr als 5.400 Meter hohe Ili Lewotolok ist nach dem Merapi auf Java und Sinabung der dritte Vulkan, der in den vergangenen Monaten ausgebrochen ist. Insgesamt liegen auf Indonesiens 17.000 Inseln 400 Vulkane, von denen 129 aktiv sind und 65 als gefährlich gelten. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten "Feuerring". (red, 30.11.2020)