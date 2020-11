Der US-Amerikaner will damit seiner Community helfen, an eine der begehrten Konsolen zu kommen

Die Playstation 5 bleibt weiterhin ausverkauft.

Foto: afp

Noch vor Weihnachten eine Xbox Series X oder eine Playstation 5 zu bekommen, dürfte kein leichtes Unterfangen sein. Der Kampf gegen Bots scheint ausweglos. Nun hat sich der US-Streamer "killercam1020" dazu entschlossen seiner Community zu helfen. Dank eines öffentlich zugänglichen Programms scannt er live auf seinem Twitch-Stream diverse US-Händler nach den beiden Konsolen.

Der Stream sieht unspektakulär aus. Foto: Cam Ritz/Twitch

Für die gute Sache

Das Fachmagazin Polygon hat den Host des Channels, Cam Ritz, kürzlich zu seiner selbstlosen Tat interviewt. Mit dem Programm "Streetmerchant" prüft der Streamer, der sonst diverse Games auf seinem Channel vorstellt, seit zwei Wochen die US-Händler Amazon, Best Buy, Gamestop und andere. So sieht man aktuell in seinem Stream unzählige "Ausverkauft"-Meldungen, doch immer wieder tauchen verfügbare Konsolen auf. So erzählt Ritz im Interview, dass sich schon so mancher Zuseher eine Playstation 5 sichern konnte.

Wario64 ist ein bekannter Twitter-User in den USA.

Als Quelle für seine Idee gibt er den Twitter-User Wario64 an, der speziell in den USA kein Unbekannter ist. Mit über 666.000 Followern informiert er regelmäßig über Angebote sämtlicher US-Händler und twittert auch andere Gaming-News. Zuletzt hat er etwa bestätigt, dass die japanische Super Nintendo World tatsächlich am 4. Februar 2021 aufsperren wird. Der STANDARD berichtete. (aam, 30.11.2020)