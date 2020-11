Es geht wieder. Foto: imago images/Action Plus

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat das letzte Turnier vor der Darts-WM gewonnen und damit seinen Status als Topfavorit für das wichtigste Event des Jahres untermauert. Der 31-jährige Niederländer besiegte im Endspiel der Players Championship Finals am Sonntagabend in Coventry den Engländer Mervyn King knapp mit 11:10. Zuvor hatte Van Gerwen im Halbfinale einen seiner Hauptrivalen, den walisischen Ex-Rugby-Profi Gerwyn Price, mit 11:8 eliminiert.

Die Darts-WM beginnt am 15. Dezember im Alexandra Palace in London und dauert bis 3. Jänner. Titelverteidiger ist der Schotte Peter Wright, der bei der Generalprobe am Sonntag im Semifinale King glatt mit 4:11 unterlegen war. Der Wiener Mensur Suljovic steigt bei der Weltmeisterschaft als Weltranglisten-20. und einziger Teilnehmer aus Österreich nach einem Freilos erst in Runde zwei ein. Seine möglichen WM-Auftaktgegner erfährt der 48-Jährige bei der Auslosung am Donnerstag. (APA, 30.11.2020)