Diese Woche starten die ersten Bundesländer mit den Massentests. Was spricht Ihrer Meinung nach dafür, was dagegen?

Was in Wien ursprünglich erst für kurz vor Weihnachten anberaumt war, geht nun bereits ab 4. Dezember über die Bühne – die Möglichkeit, sich freiwillig und kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Auch in Tirol und Vorarlberg starten die Massentestungen noch diese Woche – im Ländle kann man sich bereits dazu anmelden. Die anderen Bundesländer folgen dann in der zweiten und dritten Dezemberwoche.

Die Halle A auf dem Wiener Messegelände – dort und an zwei weiteren Standorten finden in Wien die Massentests statt. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Erfolgversprechend oder unnötig?

Anhand der schnellen Ergebnisse der Antigentests sollen Personen, die sich infiziert haben, ermittelt und folglich frühestmöglich isoliert werden. Dadurch können weitere Ansteckungen und Cluster vermieden werden. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ein probates Mittel zur Pandemiebekämpfung.

Doch bereits im Vorfeld gilt die Strategie der großangelegten, öffentlichen Tests als umstritten. Einerseits handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme, andererseits kommen viele Menschen auf relativ engem Raum zusammen, was zur logistischen Herausforderung werden kann, möchte man mögliche Ansteckungen vermeiden. Auch ein Blick auf die Slowakei, wo Massentests bereits vor Wochen stattgefunden haben und die Infektionszahlen trotzdem steigen, lässt so manchen Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Unterfangens laut werden.

Werden Sie sich im Zuge der Massentests testen lassen?

Was spricht dafür, was dagegen? Diskutieren Sie im Forum!

Falls Sie Fragen bezüglich der Corona-Massentests haben, posten Sie diese im Forum! DER STANDARD hat Wissenschafter und Wissenschafterinnen gebeten, als Corona-Fachrat brennende Themen zur Pandemie einzuordnen und Antworten auf Ihre Fragen zu finden! (mawa, 1.12.2020)