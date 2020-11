Im Gegensatz zum Vorjahr wird man leider nicht auf einem Event mit der Aktion starten können.

Foto: FM4

Am 1. Dezember startet zum bereits dritten Mal die Spendenaktion "Charity Royale". 2018 ins Leben gerufen, hosted Willhaben auch dieses Jahr einen eigenen Stream, in dem bekannte Gamer und Streamer wie Veni oder BastiGHG zu Spenden aufrufen. Gesammelt wird für die Make-A-Wish-Foundation-Österreich, die sich Wünschen schwerkranker Kinder widmet.



willhaben

Charity-Kalender

Von 1. bis 24. Dezember überlegen sich 19 bekannte Youtuber ein abwechslungsreiches Programm für dem Stream, um möglichst viele Spenden einzusammeln. Rafael "Veni" Eisler war schon im ersten Jahr mit dabei und ist auch 2020 das Gesicht nach außen: "Charity Royale ist für mich mittlerweile ein Fixtermin jedes Jahr – was Gutes mit meiner Reichweite zu tun und das mit Partnern umzusetzen, mit denen es Spaß macht und gut funktioniert, ist umso besser! Deswegen ist Livestreaming so cool – es funktioniert trotz Corona!"

Für das Finale will man sich zudem noch einige Überraschungen einfallen lassen, überlegt sogar, an einen gemeinsamen Ort einzuladen, um unter den aktuellen Auflagen vielleicht doch ein paar Leute gemeinsam streamen zu lassen. Am 24. folgt dann ein Zusammenschnitt der Highlights.

Auch in diesem Jahr sollen wieder verrückte Ideen für Unterhaltung sorgen. Foto: Willhaben

Im Vorjahr konnten mit dem Event 27.100 Euro für die Organisation "Projekt Schule für Alle" gesammelt werden. Ein Betrag, den man auch in diesem Jahr erreichen will. Stattfinden werden sämtliche Aktionen aufgrund der Pandemie online. 2019 konnte man das Charity-Event im Rahmen der Vienna Comic Con bzw. der Vienna Challengers Arena noch offline und mit Live-Publikum starten.

Die Suche nach einem neuen Projekt hat sich laut Marketing-Verantwortlichem Franz Vosicky nicht schwierig gesaltet. "Als wir 2018 mit unseren Gaming-Initiativen begonnen haben, war der Charity-Stream eines der Experimente, das besonders gut geglückt ist. Mit Make-A-Wish haben wir für 2020 ein Spendenziel gefunden, das besonders gut zur Zielgruppe auf Twitch passt und zusätzlich unfassbar hohes Engagement und Verständnis für die Materie mitbringt."

Das Abschlussfoto im Vorjahr, wo man über 27.000 Euro sammeln konnte. Foto: Willhaben

Make A Wish Foundation

Die international aktive gemeinnützige Organsiation hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranken Kindern einen Herzenswunsch zu erfüllen. Seit 1980 können Angehörige und Freunde der Organisation Wünsche von Kindern mitteilen, für die dann auf der jeweiligen Website des Landes Spenden gesammelt werden. Auf die Zusammenarbeit mit der der neuen Zielgruppe freut sich Birgit Fux, Geschäftsführerin Make-A-Wish-Foundation Österreich: "Wir freuen uns riesig, gerade in diesem für uns sehr schwierigen Jahr, neue Zielgruppen in der Gaming Community anzusprechen und dadurch vielen schwer kranken Kindern Herzenswünsche zu erfüllen!" (aam, 30.11.2020)