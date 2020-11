Leben und Tod

58 Postings

Leiter von Sterbehilfe-Verein: "Kein Österreicher soll sich mehr erschießen müssen"

Erlösung für leidende Menschen oder gefährlicher Tabubruch? Der Verein Dignitas bietet in der Schweiz assistierten Suizid an. Silvan Luley erklärt, warum das Sterbehilfeverbot auch in Österreich fallen sollte